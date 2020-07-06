Солнцев: «Норкина умерла из-за таблеток для похудения»

О причинах неожиданной смерти Юлии Норкиной болтают разное. Кто-то говорит, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Другие уверяют, что не обошлось без алкоголя. Своей версиеи произошедшей трагедии с Sobesednik.ru поделился шоумен Гоген Солнцев . Во время последней встречи с телеведущей он был шокирован ее внешним видом.

— У нас никогда не было близких отношений, — говорит Гоген. — Со мной она всегда вела себя очень высокомерно. Незадолго до смерти мы с ней в очередной раз встретились в гримерке на киностудии Горького: она вышла со съемок телешоу, а я приехал. Поздоровался, как человек воспитанный. Она кинула на меня взгляд и пошла дальше. У нее всегда была «звездная корона». Быть может, ей казалось, что она перещеголяла по популярности мужа.

Для Гогена смерть Норкиной стала потрясением. Хотя во время последней встречи он заметил: что-то с Юлей происходит не так.