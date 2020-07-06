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Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
1 000 000 просмотров набрал новый клип «Ленинграда»
Фото: РИА Новости
Новый клип Сергея Шнурова и группировки "Ленинград" "Фотосессия" набрал более 1 миллиона просмотров в интернете, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Клип "Фотосессия" был опубликован на официальном канале группы в ночь со 2 на 3 июля. Клип снял фотограф Даниил Величко, одну из ролей сыграла Наталья Давыдова — блогер Тетя Мотя. Она сообщила в Instagram, что "прыгала на кровати, носилась по дому и громко кричала от радости", когда ее пригласили на съемки.
В марте 2019 года Шнуров объявил, что группа "Ленинград" прекращает существование.
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Шоу-бизнес , Наталья Давыдова , Сергей Шнуров
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