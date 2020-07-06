Игорь Крутой отменил «Новую волну» 

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Композитор и продюсер Игорь Крутой объявил об отмене конкурса "Новая волна" в 2020 году.

Как пояснил Крутой в Instagram, причиной решения стали продолжающие действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками "Новой волны", — поделился он.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2020" должен был пройти в конце августа в Казани.