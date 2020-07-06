Ксения Собчак заявила, что Михаила Ефремова не спасут "платные стишки". "Позиция власти — срок будет" — написала она. По словам источников телеведущей, адвокат актёра Эльман Пашаев, несмотря на ранее данные им обещания, не смог "решить вопрос с АП, чтобы Мишу не посадили". Об этом сообщает Царьград.

Журналистка Ксения Собчак заявила в Telegram, что Михаил Ефремов, спровоцировавший трагическое ДТП 8 июня на Садовом кольце, предположительно всё же получит реальный срок.

Ссылаясь на свои источники, телеведущая объяснила, что в защитники актёра адвокат Эльман Пашаев был выбран не случайно. Предполагалось, что он сможет "решить вопрос с АП [администрация президента — прим. ред], чтобы Мишу не посадили".

Якобы для этого надо сказать вот всю эту … про Путина и [прочитать] платные стишки, — написала Собчак.

Тем не менее что-то пошло не по плану. По её данным, Пашаеву так и не удалось урегулировать вопрос, уверяет журналистка. Таким образом, "отмазать" артиста уже, скорее всего, не удастся.