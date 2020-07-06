«Говорили, что я жирная»: Седокова о липосакции 

Певица Анна Седокова рассказала в Instagram, что долгие годы была не уверена в себе и стремилась стать женственной и красивой.

По словам артистки, в школе она «была гадким и никому не нужным утёнком», а на первом кастинге в группу ВИА Гра с ней «поговорили две минуты и развернули назад».

«В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила», — рассказала звезда.

Седокова отметила, что ей понадобились долгие годы, чтобы избавиться от комплексов и стать «красивой, сексуальной, желанной и уверенной в себе женщиной».

Как сообщал «Рамблер», Анна Седокова — бывшая солистка группы ВИА Гра. Она дважды была замужем и родила троих детей.