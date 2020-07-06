Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Говорили, что я жирная»: Седокова о липосакции 

Алиса Селезнёва и ещё 6 32 минуты назад
«Говорили, что я жирная»: Седокова о липосакции
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова рассказала в Instagram, что долгие годы была не уверена в себе и стремилась стать женственной и красивой.
По словам артистки, в школе она «была гадким и никому не нужным утёнком», а на первом кастинге в группу ВИА Гра с ней «поговорили две минуты и развернули назад».
«В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила», — рассказала звезда.
Седокова отметила, что ей понадобились долгие годы, чтобы избавиться от комплексов и стать «красивой, сексуальной, желанной и уверенной в себе женщиной».
Как сообщал «Рамблер», Анна Седокова — бывшая солистка группы ВИА Гра. Она дважды была замужем и родила троих детей.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
02:53
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
Политика
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение