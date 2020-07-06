«Ношу на руках»: Муцениеце показала нового парня 

Актриса Агата Муцениеце раскрыла в Instagram интригу, возникшую после публикации ее фото с незнакомцем, опубликовав забавный ролик.

«Рамблер» писал, что ранее Муцениеце обвинила своего мужа актера Павла Прилучного в домашнем насилии. В июне они развелись. На днях в СМИ появилась информация, что у артистки появился поклонник.

«Чтобы увидеть некоторые вещи, сначала в них нужно поверить», — написала Муцениеце в соцсети.

Она разместила видео, на котором обнимает манекена, иронично подчеркнув, что «носит своего парня на руках».

Пользователи соцсети пришли в восторг от шутки актрисы, отметив, что она заставила «трезвонить о ее новых отношениях все газеты».

«Я лично думала, что на фото подросток, а оказалось — манекен. Идеальное преступление», — написала vilena_maev, поставив смеющиеся смайлики.

«Обожаю ваше чувство юмора! Вчера предполагала, что что-то тут не так. Сегодня все СМИ трубят о новом МЧ Агаты», — заявила alenka_411.