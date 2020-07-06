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Пригожин разозлил фанатов покупкой рыбы за несколько тысяч долларов 

News.ru и ещё 4 3 часа назад
«Для бедствующих артистов»: Пригожин разозлил фанатов рыбой
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин, только недавно жаловавшийся на бедственное положение артистов, разозлил подписчиков покупкой дорогой рыбы за несколько тысяч долларов. Продюсер наивно снялся рядом с огромной чудо-рыбой у накрытого стола, чем вывел из себя пользователей.
О стоимости рыбы сообщил Telegram-канал «Только никому» и это на фоне недавних жалоб Пригожина на безденежье.
Когда-то она плавала, — радостно подписал снимок продюсер.
Подписчики буквально обрушились на мужа Валерии с саркастическими замечаниями насчёт выплат от государства и «выводов» о том, как живут банкроты.
«Ну вот, а говорите есть нечего, голодаете, денег просите», «Рыбка как раз для бедствующих артистов», «Это на субсидию от государства», «Наверное, на выплату решил шикануть — гулять так гулять», «Раздаст бедным», издеваются над Пригожиным в комментариях пользователи.
Только недавно Пригожин устроил словесную перепалку с Сергеем Шнуровым, заявив, что из-за пандемии артисты «остались без денег» и государство должно поддержать их. Позже продюсер поспешил объясниться, что имел в виду не себя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к продюсеру Иосифу Пригожину после его жалоб на тяжёлое финансовое положение. Супруг Валерии обмолвился о том, что звёзды британской музыки во главе с Полом Маккартни и Эриком Клэптоном попросили помощи у государства из-за пандемии. В ответ Губерниев посоветовал продюсеру поехать в Великобританию и там просить помощи.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Эрик Клэптон , Дмитрий Губерниев , Пол Маккартни , Иосиф Пригожин
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