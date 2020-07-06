«Для бедствующих артистов»: Пригожин разозлил фанатов рыбой

Иосиф Пригожин , только недавно жаловавшийся на бедственное положение артистов, разозлил подписчиков покупкой дорогой рыбы за несколько тысяч долларов. Продюсер наивно снялся рядом с огромной чудо-рыбой у накрытого стола, чем вывел из себя пользователей.

О стоимости рыбы сообщил Telegram-канал «Только никому» и это на фоне недавних жалоб Пригожина на безденежье.

Когда-то она плавала, — радостно подписал снимок продюсер.

Подписчики буквально обрушились на мужа Валерии с саркастическими замечаниями насчёт выплат от государства и «выводов» о том, как живут банкроты.

«Ну вот, а говорите есть нечего, голодаете, денег просите», «Рыбка как раз для бедствующих артистов», «Это на субсидию от государства», «Наверное, на выплату решил шикануть — гулять так гулять», «Раздаст бедным», издеваются над Пригожиным в комментариях пользователи.

Только недавно Пригожин устроил словесную перепалку с Сергеем Шнуровым, заявив, что из-за пандемии артисты «остались без денег» и государство должно поддержать их. Позже продюсер поспешил объясниться, что имел в виду не себя.