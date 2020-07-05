«Вернуть бы те времена»: Бочкарева о счастливых днях

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Наталья Бочкарева выложила в инстаграме ностальгическую черно-белую фотографию и пригласила поклонников повспоминать о тех днях, когда они были счастливы.

К примеру, для артистки такой период был тогда, когда она принимала участие в «Танцах со звездами».

«Для меня это было нечто захватывающее, порой сложное, но такое увлекательное "путешествие" в мир танца. Эх…вернуть бы те времена», — написала звезда в микроблоге.

«Те времена» были 11 лет назад.

В 2009 году Наталья Бочкарева и ее партнер Александр Литвиненко участвовали в шоу. Их пара заняла третье место.

После этого Наталья еще раз выступала на паркете — в украинской версии «танцев».

Как писал «Рамблер», имя Натальи Бочкаревой ранее было на слуху в не самом лучшем контексте.

Напомним, в начале октября прошлого года звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с запрещенными препаратами.