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«Вернуть бы те времена»: Бочкарева вспомнила о счастливых днях 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
«Вернуть бы те времена»: Бочкарева о счастливых днях
Фото: Instagram
Наталья Бочкарева выложила в инстаграме ностальгическую черно-белую фотографию и пригласила поклонников повспоминать о тех днях, когда они были счастливы.
К примеру, для артистки такой период был тогда, когда она принимала участие в «Танцах со звездами».
«Для меня это было нечто захватывающее, порой сложное, но такое увлекательное "путешествие" в мир танца. Эх…вернуть бы те времена», — написала звезда в микроблоге.
«Те времена» были 11 лет назад.
В 2009 году Наталья Бочкарева и ее партнер Александр Литвиненко участвовали в шоу. Их пара заняла третье место.
После этого Наталья еще раз выступала на паркете — в украинской версии «танцев».
Как писал «Рамблер», имя Натальи Бочкаревой ранее было на слуху в не самом лучшем контексте.
Напомним, в начале октября прошлого года звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с запрещенными препаратами.
Уголовное дело было прекращено лишь спустя три месяца — суд постановил оштрафовать актрису.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Литвиненко , Наталья Бочкарева
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