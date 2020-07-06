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37-летний Борис Корчевников спровоцировал разговоры о рождении ребенка 

Passion.ru и ещё 9 6 часов назад
Корчевников спровоцировал разговоры о рождении ребенка
Фото: Passion.ru
Новое фото в блоге телеведущего вызвало шквал поздравительных комментариев.
37-летний телеведущий Борис Корчевников поделился в Instagram снимком, сделанным возле таблички «выписная».
@b.korchevnikov
Пользователи Сети предположили, что кадр был сделан в роддоме, поэтому засыпали телеведущего поздравлениями с отцовством: «Кто-то родился!», «Ойййййййййййй милотааааааааааа красотаааааааааа необыкновенная очЕнь», «Поздравляю с пополнением», «Пост с намеком?)», «Рада, что у Вас всё хорошо», «Выписная ассоциируется только с роддомом)) это так?!» (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Другие же подписчики посчитали, что фото сделано не у роддома, а у больницы, и решили, что Борис проходил плановое лечение. Напомним, телеведущий пережил удаление опухоли мозга.
«Боря, не болей… », «Здоровья вам, Борис!», «Борис, дай Господь Вам сил и поддержки во всех испытаниях! », «Храни Вас Господь!))) Здоровья, сил, любви и радости Вам Борис!))», «Доброго здоровья.чудесный Вы человек.успехов и Божьей помощи во всем.», — подбадривают телеведущего подписчики.
В 2015 году Борис Корчевников признался, что победил рак мозга и перенес операцию по удалению опухоли. Сейчас телеведущий проходит курс лечения. О том, есть ли у него спутница жизни, Корчевников не говорит, но в 2019 году в эфире программы «Судьба человека» сказал, что потерял надежду на создание семьи. «А что мне остается? Остается только мечтать о семье», — заметил ведущий. Заводить детей с помощью суррогатной матери Борис тоже не планирует. Он высказал мнение, что роль суррогатной матери — унизительна для женщины, и он не хочет брать пример с многих коллег по цеху.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников
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