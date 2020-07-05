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Алёна Шишкова показала квартиру, в которой будет жить с дочерью Тимати 

News.ru и ещё 1 17 часов назад
10 миллионов: Алёна Шишкова показала новую квартиру
Фото: missalena.92/instagram.com
Модель Алёна Шишкова приобрела собственную квартиру. Недвижимость звезды расположена в элитном районе Москвы. В новом гнёздышке экс-возлюбленная рэпера Тимати будет жить с дочерью Алисой.
Шишкова провела видеобзор нового жилья в Instagram. Она показала подписчикам детские площадки жилого комплекса и рассказала, что поблизости есть парк и река.
Жду не дождусь, когда буду гулять и играть в теннис. У меня есть уже любимый батут. Тут такой воздух! Просто сказка, — поделилась девушка.
Квартира Шишковой находится в трёх минутах от Кутузовского проспекта. По слухам, модель приобрела жильё в жилом комплексе «КутузовGRAD II». Как отмечает StarHit, цены на двухкомнатную квартиру без отделки начинаются от 10 миллионов. Квартира Шишковой ещё только строится, однако она уже с нетерпением ждёт, когда сможет обустроить её.
Здесь уже живут люди. Моя квартира ещё строится, но я вся в ожидании, — подчеркнула Алёна.
Сейчас Шишкова живёт неподалёку от рэпера. Воспитывать дочь ей помогает мама Тимати Симона Юнусова. Шестилетняя девочка часто бывает в гостях у папы и навещает младшего братика Ратмира, которого исполнителю родила модель Анастасия Решетова. Шишкова не раз говорила, что у них довольно странная семья, если посмотреть со стороны. По её признанию, Алиса очень привязана к новому члену семьи, хоть пока и не до конца осознаёт всей ответственности.
Я пыталась объяснить ей, что сейчас братик маленький, но в будущем станет её защитником. На что Алиса сказала: «Нет, это я буду его защищать!», — делилась Алёна.
Как писал NEWS.ru, ранее Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги. По её словам, она не согласна с методами воспитания детей со стороны родственников, однако иметь разное мнение по данному вопросу — нормально.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , StarHit , Москва
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