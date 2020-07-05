«Он боится бога и кары господней»: жена о Михаиле Ефремове 

Михаил Ефремов под домашним арестом и сходить в церковь не имеет возможности.
Как сообщают адвокат актера и его супруга, Михаил — верующий человек, и только вера помогает ему сейчас смиренно переживать случившееся, — пишет «Комсомольская правда».
Софья Кругликова, жена Ефремова, рассказывает, что вера в бога занимала в жизни ее мужа достаточно большое место. К примеру, их брак — венчанный, и в свое время
Михаил Ефремов даже ездил на Афон, о чем мало кто знает.
Как вспоминает Софья, некоторое время после поездки Михаил держался, но, к сожалению, зависимость от алкоголя взяла свое.
Софья оправдывает поведение мужа мягким характером и чрезвычайными перегрузками — алкоголем Ефремов снимал усталость и пытался расслабиться.
В последнее время Ефремов не посещал церковь, не исповедовался, и сейчас ему приходится раскаиваться и мучаться наедине с собой.
«Он боится бога и кары господней», — говорит Кругликова.
Близкие актера молятся, чтобы случившаяся трагедия все-таки открыла актеру путь к богу, и он нашел в себе силы изменить свою жизнь.
Как ранее писал «Рамблер», прошел без малого месяц после нашумевшего на всю Россию ДТП, когда в Москве, на Смоленской площади автомобиль Jeep Grand Cherokee, управляемый артистом Михаилом Ефремовым, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada.
Его водитель Сергей Захаров с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где вскоре скончался.