«Он боится бога и кары господней»: жена о Михаиле Ефремове 

Михаил Ефремов под домашним арестом и сходить в церковь не имеет возможности.

Как сообщают адвокат актера и его супруга, Михаил — верующий человек, и только вера помогает ему сейчас смиренно переживать случившееся, — пишет «Комсомольская правда».

Софья Кругликова, жена Ефремова, рассказывает, что вера в бога занимала в жизни ее мужа достаточно большое место. К примеру, их брак — венчанный, и в свое время

Михаил Ефремов даже ездил на Афон, о чем мало кто знает.

Как вспоминает Софья, некоторое время после поездки Михаил держался, но, к сожалению, зависимость от алкоголя взяла свое.

Софья оправдывает поведение мужа мягким характером и чрезвычайными перегрузками — алкоголем Ефремов снимал усталость и пытался расслабиться.

В последнее время Ефремов не посещал церковь, не исповедовался, и сейчас ему приходится раскаиваться и мучаться наедине с собой.

«Он боится бога и кары господней», — говорит Кругликова.

Близкие актера молятся, чтобы случившаяся трагедия все-таки открыла актеру путь к богу, и он нашел в себе силы изменить свою жизнь.

Как ранее писал «Рамблер», прошел без малого месяц после нашумевшего на всю Россию ДТП, когда в Москве, на Смоленской площади автомобиль Jeep Grand Cherokee, управляемый артистом Михаилом Ефремовым, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada.