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«Новости для лопоухих»: всплыло интервью Долиной от 2010 года 

Ирина Лебедева 25 минут назад
«Новости для лопоухих»: всплыло старое интервью Долиной
Фото: РИА Новости
В сети появилось старое интервью Ларисы Долиной для программы «Сто вопросов к взрослому».
В частности, звезда рассказала, что в некоторых случаях, не часто, к примеру, если опаздывает в аэропорт, то ее водитель может позволить себе нарушить правила дорожного движения.
Но наказания она не боится — у нее есть некий документ, запрещающий сотрудниками ГАИ останавливать ее автомобиль.
Кое-то из интернет-пользователей, не разобравшись в ситуации, начал активно возмущаться.
А продюсер и экс-супруг Долиной Илья Спицын посмеялся над этой историей и сказал, что «это новости для лопоухих».
«Посмотрите, какой сегодня год. Новости для лопоухих, у которых на ушах активно развешивается лапша, я не читаю», — цитирует его слова издание «Подъем».
Как ранееписал «Рамблер», Лариса Долина показала всем певческий мастер-класс на Сахалине.
В один из вечеров исполнительница пожаловала в местный караоке-бар, где на протяжении нескольких часов исполняла различные хиты прошлых лет.
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Шоу-бизнес , Илья Спицын , ГИБДД
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