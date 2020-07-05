«Новости для лопоухих»: всплыло старое интервью Долиной

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В сети появилось старое интервью Ларисы Долиной для программы «Сто вопросов к взрослому».

В частности, звезда рассказала, что в некоторых случаях, не часто, к примеру, если опаздывает в аэропорт, то ее водитель может позволить себе нарушить правила дорожного движения.

Но наказания она не боится — у нее есть некий документ, запрещающий сотрудниками ГАИ останавливать ее автомобиль.

Кое-то из интернет-пользователей, не разобравшись в ситуации, начал активно возмущаться.

А продюсер и экс-супруг Долиной Илья Спицын посмеялся над этой историей и сказал, что «это новости для лопоухих».

«Посмотрите, какой сегодня год. Новости для лопоухих, у которых на ушах активно развешивается лапша, я не читаю», — цитирует его слова издание «Подъем».

Как ранее писал «Рамблер», Лариса Долина показала всем певческий мастер-класс на Сахалине.

В один из вечеров исполнительница пожаловала в местный караоке-бар, где на протяжении нескольких часов исполняла различные хиты прошлых лет.