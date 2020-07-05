Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер 

Оперная певица Мария Максакова решила попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Она выложила в инстаграме видеоролик, где поет песню «Пандемия любви»

В ролике сменяются фотографии — певица на них запечатлена либо абсолютно раздетой либо в прозрачном черном платье с кринолином.

«Пандемия любви. Моя абсолютная премьера! Первая песня собственного сочинения!», — написала звезда в микроблоге.

Поклонников новое направление творчества Марии удивило.

Некоторые его категорически не восприняли.

«Мария очень красивая женщина вы, очень. Но песенка настолько дешевая, она не к лицу вам. Долбящий мотив и ваш голос в ней ужасен».

Другие, наоборот, в восторге.

Мария, ты талантище!»

В интервью журналистам «Московского комсомольца» Максакова призналась , что вынужденное бездействие из-за карантина, когда она не могла выступать на сцене, натолкнуло ее на мысль попробовать сделать что-то самостоятельное из другой области.

Тем более, что ей давно хотелось записать собственную песню.

«Не то, что села и придумала специально песню. Эта мелодия у меня уже достаточно давно вертелась в голове», — сказала Мария.

Что же касается фотографий, то, по ее словам, этот набор как раз оказался под рукой — ранее они нигде не публиковались.