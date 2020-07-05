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Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер 

Ирина Лебедева 50 минут назад
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Фото: РИА Новости
Оперная певица Мария Максакова решила попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Она выложила в инстаграме видеоролик, где поет песню «Пандемия любви»
В ролике сменяются фотографии — певица на них запечатлена либо абсолютно раздетой либо в прозрачном черном платье с кринолином.
«Пандемия любви. Моя абсолютная премьера! Первая песня собственного сочинения!», — написала звезда в микроблоге.
Поклонников новое направление творчества Марии удивило.
Некоторые его категорически не восприняли.
«Мария очень красивая женщина вы, очень. Но песенка настолько дешевая, она не к лицу вам. Долбящий мотив и ваш голос в ней ужасен».
Другие, наоборот, в восторге.
Мария, ты талантище!»
В интервью журналистам «Московского комсомольца» Максакова призналась, что вынужденное бездействие из-за карантина, когда она не могла выступать на сцене, натолкнуло ее на мысль попробовать сделать что-то самостоятельное из другой области.
Тем более, что ей давно хотелось записать собственную песню.
«Не то, что села и придумала специально песню. Эта мелодия у меня уже достаточно давно вертелась в голове», — сказала Мария.
Что же касается фотографий, то, по ее словам, этот набор как раз оказался под рукой — ранее они нигде не публиковались.
Как сообщал «Рамблер», оперная певица Мария Максакова в эфире российского телеканала попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести расследование о возможной причастности бывшего сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Денис Панаитов , Александр Бастрыкин , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , СКР , Московский комсомолец
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