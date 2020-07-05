«Я беспорядочный мужчина»: в сети обсуждают Баскова

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Ранее Николай в инстаграме выкладывал отрывок из него, где они с Мариной пьют водку на лавочке.

Клип шуточный, и Басков решил поддерживать настрой. Теперь на своей страничке в социальной сети он выложил коротенькое видео.

Певец радостно размахивает бутылкой водки и шепеляво — из-за отсутствия многих зубов во рту — кричит:

«Бегу с завода с Маринкой пить водку!»

Предполагается, что повод для этого есть — успех клипа на Ютубе.

Конечно, на самом деле у Золотого голоса России с улыбкой все в порядке — в кадрах певец в специальном гриме для соответствия образу.

Федункив отреагировала:

"…это просто истерика, Коляяяя!"

Фолловеры же восприняли «нового» Баскова по-разному. Кто-то в восторге и пишет, что смеялся от души.

«Вот — нормально?! 2 часа ночи, а я ржу», «Вот умеете Вы, Николай, удивить. Спасибо за неожиданно поднятое настроение на максимум!Клип тож заценила. Желаю первое место!»

Другие попеняли певцу, что негоже ему сниматься в подобной попсе.

«Николай ну зачем такое снимать? вы же порядочный мужчина 🕺лучше спойте новую песню…»

Басков отшутился:

«Я беспорядочный мужчина».

Были и такие, что усмотрели в ролике неуважительное отношение к простому народу.