«Я беспорядочный мужчина»: в сети обсуждают Баскова

Клип Марины Федункив и Николая Баскова «Лавстори» занял пятое место в трендах Ютуба.
Ранее Николай в инстаграме выкладывал отрывок из него, где они с Мариной пьют водку на лавочке.
Клип шуточный, и Басков решил поддерживать настрой. Теперь на своей страничке в социальной сети он выложил коротенькое видео.
Певец радостно размахивает бутылкой водки и шепеляво — из-за отсутствия многих зубов во рту — кричит:
«Бегу с завода с Маринкой пить водку!»
Предполагается, что повод для этого есть — успех клипа на Ютубе.
Конечно, на самом деле у Золотого голоса России с улыбкой все в порядке — в кадрах певец в специальном гриме для соответствия образу.
Федункив отреагировала:
"…это просто истерика, Коляяяя!"
Фолловеры же восприняли «нового» Баскова по-разному. Кто-то в восторге и пишет, что смеялся от души.
«Вот — нормально?! 2 часа ночи, а я ржу», «Вот умеете Вы, Николай, удивить. Спасибо за неожиданно поднятое настроение на максимум!Клип тож заценила. Желаю первое место!»
Другие попеняли певцу, что негоже ему сниматься в подобной попсе.
«Николай ну зачем такое снимать? вы же порядочный мужчина 🕺лучше спойте новую песню…»
Басков отшутился:
«Я беспорядочный мужчина».
Были и такие, что усмотрели в ролике неуважительное отношение к простому народу.
«Это вы так представляете себе — рабочий народ? а если бы не этот народ — то кто бы ходил к вам на концерт, и покупал ваши билеты? очень некрасиво, и вам и маринке».
Как ранее писал «Рамблер», певец Николай Басков за период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, сбросил около 15 килограммов.