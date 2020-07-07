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Адвокат объявил о начале игры за условный срок для Ефремова 

Lenta.ru и ещё 41 17 минут назад
«Началась игра за условный срок» — адвокат
Фото: ТАСС
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский предположил, что сторона защиты будет бороться за условный срок для актера. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Юрист не удивился, что Ефремову предъявили обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По словам Добровинского, это ожидаемо и логично.
«Боюсь, началась игра для получения условного наказания», — заявил адвокат, выразив надежду, что непризнание Ефремовым вины «особо не повлияет на итог дела».
6 июля Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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