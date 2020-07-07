Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский предположил, что сторона защиты будет бороться за условный срок для актера. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Юрист не удивился, что Ефремову предъявили обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По словам Добровинского, это ожидаемо и логично.

«Боюсь, началась игра для получения условного наказания», — заявил адвокат, выразив надежду, что непризнание Ефремовым вины «особо не повлияет на итог дела».

6 июля Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.