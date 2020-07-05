Татьяна Овсиенко скоро станет мамой 

Певица, будучи гостьей шоу «Судьба человека» рассказала, что собирается вновь стать мамой.

Татьяне Овсиенко 53 года, и заводить детей «естественным путем» уже сложно. Однако они с супругом, бизнесменом Александром Меркуловым , вполне могут подарить семью малышу из детского дома.

Тем более, что опыт воспитания приемных детей у Татьяны уже есть — в 2002 году она усыновила мальчика Игоря.

У Игоря был врожденный порок сердца, и приемная мама организовала ему и дорогостоящую операцию и лечение.

Сейчас Игорь живет в Америке, он женат и отношения у него с Татьяной, которую он считает своей мамой, самые добрые.

А Овсиенко недавно побывала в одном из детских домов, где ей понравилась маленькая девочка.

По словам Татьяны, малышка скоро станет членом ее семьи, — сообщает РИА ФАН.

Как ранее писал «Рамблер», певица Татьяна Овсиенко в эфире программы «Судьба человека» опровергла слухи о том, что ее в середине «нулевых» ее связывали близкие отношения с актером Валерием Николаевым

Артистка уверяет, что звезда российского кино всегда был для нее только другом.