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Мария Шукшина поддержала схиигумена Сергия, назвав его борцом с цифровизацией 

ИД «Собеседник» и ещё 21 36 минут назад
«Глас вопиющего в пустыне»: Шукшина поддержала Сергия
Фото: РИА Новости
Лишенный сана схимонах Сергий собирается 17 июля провести крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря.
Об этом сообщил его соратник Всеволод Могучев, передает «Интерфакс». Он пояснил, что такой маршрут крестного хода избран «во избежание очередных провокаций».
Могучев также зачитал ответ схимонаха на письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Митрополит в открытом обращении указал на то, что проповеди Сергия «полны не только глупостей, чего не должно быть в словах проповедников, но и, что самое страшное, клеветы и лжи», упрекнув схимонаха в неповиновении и чрезмерно активном использовании интернета, будто он «не схимник, а модный блогер».
Сергий, в свою очередь, заявил, что он «не мужик, которого занесло, и не блогер».
«Бог — это слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла. Так как считаю, что вы — экуменист и еретик. И жду от вас покаяния», — передал Могучев слова схимонаха.
Между тем в поддержку опального схиигумена выступила актриса Мария Шукшина, передает Znak.com. В видеоролике, который также опубликовал в YouTube Всеволод Могучев, артистка говорит, что схиигумен является единственным представителем Церкви, выступающим против цифровизации.
«Я имею в виду то нагромождение цифровых законов, которые сейчас подписываются: о дистанционном образовании, о внедрении экперимента по использованию искусственного интеллекта, об обязательной биометрии, идут разговоры о принудительной вакцинации. Это все проблемы, равнодушных к которым нет. Острейшие проблемы, которые обсуждают ученые, но мы не слышим слова Церкви, Церковь молчит. Проповедь отца Сергия меня поразила. Это глас вопиющего в пустыне», — сказала актриса, добавив, что в настоящий момент сбывается апокалиптическое пророчество апостола Иоанна Богослова. «У нас сердце кровью обливается за то, где будут и как будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в электронном цифровом концлагере», — подчеркнула она.
Схиигумену, которого нередко называют экс-духовником Натальи Поклонской, запретили проповедовать, а затем служить за ковид-диссидентство и проклятия в адрес тех, кто закрывает храмы из-за пандемии. В июне Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, духовником которого является, и позвал казаков в качестве охраны. Суд Екатеринбургской епархии 3 июля признал Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги, лишив его сана. Также схимонаху вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Наталья Поклонская
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