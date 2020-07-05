Появились важные новости о состоянии Хазанова 

В последние дни появляется много противоречивой информации о состоянии его здоровья.

Писали о его госпитализации, затем появилось опровержение от имени самого художественного руководителя Театра эстрады, позднее сообщалось, что госпитализация все же состоялась.

Затем всех потрясли трагические вести о кончине Геннадия Викторовича, к счастью, их быстро опровергли.

И вот на официальном сайте Театра эстрады появилось сообщение, что жизни юмориста ничего не угрожает, он находится на плановом обследовании и «завтра будет дома».

Сайт Театра Эстрады

Как ранее писал «Рамблер», Геннадий Хазанов — известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России.

С 1997 года является художественным руководителем Московского театра эстрады.