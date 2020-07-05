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Появились важные новости о состоянии Хазанова 

Ирина Лебедева 1 час назад
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Фото: РИА Новости
Поклонники Геннадия Хазанова переволновались за своего кумира.
В последние дни появляется много противоречивой информации о состоянии его здоровья.
Представитель Хазанова опроверг слухи о его смерти
Писали о его госпитализации, затем появилось опровержение от имени самого художественного руководителя Театра эстрады, позднее сообщалось, что госпитализация все же состоялась.
Затем всех потрясли трагические вести о кончине Геннадия Викторовича, к счастью, их быстро опровергли.
И вот на официальном сайте Театра эстрады появилось сообщение, что жизни юмориста ничего не угрожает, он находится на плановом обследовании и «завтра будет дома».
Сайт Театра Эстрады
Как ранее писал «Рамблер», Геннадий Хазанов — известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России.
С 1997 года является художественным руководителем Московского театра эстрады.
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Шоу-бизнес , Геннадий Хазанов
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