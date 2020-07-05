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«Все в шоке»: друзья Ефремова сомневаются в его адекватности его адвоката 

Ирина Лебедева 14 минут назад
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
Фото: РИА Новости
Эльман Пашаев, представитель интересов Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, постоянно выступает с какими-то странными заявлениями, которые потом сам же и опровергает.
Уже не первый раз его высказывания вызывают бурное обсуждение в сети.
Ему принадлежат версия о том, что якобы артист мчался спасать родственников своего друга, который был в это время на Украине, а также заявление от имени Ефремова, что тот не совершал преступления и свою вину не признает», и еще несколько странных и путанных высказываний что, в принципе, для правозащитника недопустимо.
Экспресс газета собралаподборку мнений друзей и коллег Михаила Ефремова. Они недоумевают, действительно ли грамотного адвоката наняли актеру?
Или же это Пашаев ведет какую-то непонятную, но целенаправленную стратегию?
Так, издание приводит слова журналиста-международника Максима Новиковского, друга Ефремова:«Я читал, что он — плохой адвокат. Но в России адвокаты никакие. Я с актёрами «Современника» общаюсь. Все в шоке тоже».
Актриса «Современника» Мария Аниканова написала в Фб:
«Ну вот такое впечатление, что у этого адвоката поток сознания, а Миша мог и не говорить всего этого…как то странно».
Юлия Ауг также в Фб огорченно отмечает:
«Самое страшное, что могло произойти, произошло — потеря репутации и достоинства. Я не могу понять, как близкие люди Миши Ефремова могли нанять этого адвоката. Эльмар Пашаев — это *** зашквар. Решала — без чести и достоинства».
По данным СМИ, у Пашаева не очень хорошая репутация. Его якобы даже лишали адвокатского статуса. Зато, как говорят, он умеет «решать вопросы» с судьями.
Сразу после аварии многие известные адвокаты отказались защищать Ефремова. Почему актер и его близкие остановили свой выбор на Эльмане Пашаеве, сейчас можно только гадать.
Суд назначен на 9 августа, так что скоро будет видно, как разворачиваются события.
Как ранее писал «Рамблер», Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова заявил, что его подзащитный имеет необычное заболевание — абсансную эпилепсию.
В момент смертельного ДТП у артиста якобы произошел припадок, о котором тот не помнит.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Мария Аниканова
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