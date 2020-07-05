54-летняя Легкоступова вышла замуж в третий раз

Валентина Легкоступова , певица, запомнившаяся публике по хиту «Ягода-малина», встретила новую любовь.

Не так давно Валентина развелась со вторым супругом, Алексеем Григорьевым , с которым прожила почти двадцать лет.

И вот только что Валентина отпраздновала бракосочетание с третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым

Отмечали событие в Сочи, но очень скромно — из-за пандемии коронавируса, на торжественном мероприятии были только самые близкие.

54-летняя Легкоступова познакомилась с Юрием в социальных сетях. Знакомство в итоге привело к браку.

«Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают», — приводит слова певицы портал womanhit.ru.

Как ранее писал «Рамблер», "Ягода-малина нас к себе манила…" — в конце 80-х этот хит в исполнении молодой певицы Валентины Легкоступовой напевала вся страна.

Да только вот больше Валентине ничего не удалось спеть со сцены, потому что, как оказалось, девушка не угодила великой Алле Борисовне.