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«Мы два энерджайзера»: Легкоступова вышла замуж в третий раз 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
54-летняя Легкоступова вышла замуж в третий раз
Фото: Instagram
Валентина Легкоступова, певица, запомнившаяся публике по хиту «Ягода-малина», встретила новую любовь.
Не так давно Валентина развелась со вторым супругом, Алексеем Григорьевым, с которым прожила почти двадцать лет.
И вот только что Валентина отпраздновала бракосочетание с третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым.
Отмечали событие в Сочи, но очень скромно — из-за пандемии коронавируса, на торжественном мероприятии были только самые близкие.
54-летняя Легкоступова познакомилась с Юрием в социальных сетях. Знакомство в итоге привело к браку.
«Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают», — приводит слова певицы портал womanhit.ru.
Как ранее писал «Рамблер», "Ягода-малина нас к себе манила…" — в конце 80-х этот хит в исполнении молодой певицы Валентины Легкоступовой напевала вся страна.
Да только вот больше Валентине ничего не удалось спеть со сцены, потому что, как оказалось, девушка не угодила великой Алле Борисовне.
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Шоу-бизнес , Алексей Григорьев , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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