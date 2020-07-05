Бузова на крыше дома показала загорелые ягодицы

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Высота и крыши домов явно привлекают поющую телеведущую.

Уже не первый раз она выкладывает в сеть снимки, сделанные на крышах московских высоток.

Вот и на этот раз Бузова сфотографировалась на фоне неба и городского пейзажа.

Ольга, пользуясь хорошей погодой, продемонстрировала стройную фигуру в ярком откровенном купальнике, и упругие загорелые ягодицы.

"Даёшь фото в купальниках. Лето жеж. Какие планы на сегодня? Я мчу на работу", — подписала она фотографию.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица и телеведущая Ольга Бузова второй год подряд возглавила рейтинг популярности российских звезд в социальных медиа, подготовленный агентством Brand Analitics для проекта «40 до 40» журнала Forbes.

За период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Бузова набрала 5 035 900 упоминаний в социальных медиа.