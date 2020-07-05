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Пелагея потеряла голос из-за развода с мужем 

Ирина Лебедева и ещё 4 14 минут назад
Пелагея лишилась голоса из-за развода
Фото: Instagram
Большая неприятность произошла с певицей Пелагеей — из-за переживаний, связанных с разводом, а также с судебными разбирательствами, она лишилась голоса.
Артистке пришлось лечиться, сейчас ей лучше, но предстоит еще период реабилитации.
«Поля даже предположить не могла, что ее муж будет так себя вести, — говорит фониатр, доктор медицинских наук Лев Рудин. — Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна», — цитирует СтарХит слова лечащего врача Пелагеи.
Ситуацию с разводом, саму по себе неприятную, усугубили травля звезды в соцсетях и СМИ, когда ее обвиняли во всех смертных грехах, и поведение бывшего супруга при разделе имущества.
В свое время пара объявляла, что они расстаются мирно, и даже дружески — ради дочери Таси.
Однако Телегин увлекся новыми отношениями и видится с дочерью редко, финансово помогать не стремится.
Зато он подал иск на раздел имущества, претендуя и на их общий дом, и даже на подаренную мамой Пелагее квартиру.
Следующее заседание суда состоится 9 июля. Предполагается, что там будут решаться вопросы по назначению алиментов на ребенка и установлению их размера, а также раздела имущества.
Как ранее писал «Рамблер», певице Пелагее и хоккеисту Ивану Телегину не удалось решить ряд вопросов в досудебном порядке.
Об этом рассказал юрист, составлявший мировое соглашение для пары.
Он утверждает, что артистка была вынуждена подать на алименты, поскольку спортсмен "полностью самоустранился".
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Шоу-бизнес , Иван Телегин , StarHit
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