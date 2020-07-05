Мясников высмеял россиян: «Экземпляр один на весь карантин»

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников во время самоизоляции сочинил песню о том, как россияне носят маски во время пандемии коронавируса. Он отмечает, что смекалка русского человека не знает границ.
В Instagram уральский артист напомнил, что именно в России наравне с балалайками, кваосм и вязанными половиками придумали «многоразовую-одноразовую маску». «Вещь гениальную из России /Изобрели мы во время пандемии. Многоразовая, одноразовая маска для защиты просто сказка — на веревочке синий дермантин — экземпляр на весь карантин», — поет Мясников.
Артист замечает, что многие водители хранят маски в бардачке автомобиля, некоторые носят их на подбородке, и надевают по мере необходимости. «Она немного в кармане поллежит/ И микроб с нее убежит. / Теперь можно не переживать. / Можно снова эту маску надевать», — подмечает артист. Песню он заканчивает тем, что все ждут, когда его однофамилец, врач Александр Мясников объявит об окончании эпидемии коронавируса. «Но как скажет нам доктор Мясников, / Что народ к обычной жизни готов, / Свою маску аккуратно мы свернем/ И до новой пандемии приберем», — предполагает артист.
Ранее главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов заявил, что формальное ношение масок россиянами, в том числе на подбородке, может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима и возникновению новой волны эпидемии. Врач подчеркнул, что в городах слишком большая плотность населения, огромные миграционные потоки, и «неразумное» ношение масок является опасным.