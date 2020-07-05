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Собчак запела из-за сломанного носа и нападения в монастыре. «Мне божьи люди понавешали люлей» 

Ura.Ru 31 минуту назад
Собчак запела: «Мне божьи люди понавешали люлей»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Телеведущая Ксения Собчак решила перепеть песню из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», посвятив ее проблемам последних дней: сломанному носу и конфликту в уральском монастыре. Правда, в композиции преимущественно нецензурная брань, а исполнение уж слишком фальшиво.
Свой сломанный нос, с которым «хоть вступай в ядро», Собак называет первопричиной своих несчастий. Собчак припомнила откровенную съемку с Тимати, скандал с крабовой компанией, участие в выборах, а также вспомнила о рассистких высказываниях.
«Нос сломан и болит, но мне все мало/ Я его сую куда попало. / Но даже в храме, где со свечь течет елей, мне божьи люди понавешали люлей», — фальшиво вывозил Собчак в образе Квазимодо. Пользователи раскритиковали телеведущую из-за того, что слушать произвеление невозможно по двум причинам: обилие ненормативной лексики и абсолютное непопадание в ноты.
Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий, отрицавший коронавирус, захватил обитель и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку. В это же время Ксения Собчак отправилась в монастырь снимать фильм о том, что дети, воспитывающиеся при монастыре, подвергаются насилию. Сторонники отца Сергия напали на Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова, ему сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал. Однако позже Ерженков сообщил, что ему удалось восстановить на флешке камеры удаленные съемки.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Пожар в Нотр-Даме , Тимати , Сергей Ерженков , Ксения Собчак
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