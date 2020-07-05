Собчак запела: «Мне божьи люди понавешали люлей»

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Ксения Собчак, которая сейчас находится в центре скандала с дракой в Среднеуральском женском монастыре, где саму светскую львицу изрядно помяли, а оператору ее съемочной групп сломали руку, решила снять клип на эту тему.

Результаты творческого порыва Ксения выложила в инстаграм.

Телеведущая в наряде под рубище и веригах нарочито мрачным голосом исполняет песню из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Текст, конечно, переделан — там упомянут и сломанный нос, и конфликт в монастыре, и обвинения в расизме…

В самом начале клипа Ксения вопрошает:

«Что ж за п*** обрушился на Ксюшу?»

И дальше идет перечисление всяческих бед, с ней приключившихся.

Нос сломан и болит, но мне все мало,

Я вновь его сую куда попало.

Но даже в храме, где со свечей течет елей,

Мне божьи люди понавешали люлей.

Подписчики хохочут, оценив самокритичность автора творения.

Правда, и отмечают переизбыток ненормативной лексики и некоторое непопадание в ноты.