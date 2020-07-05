Собчак запела: «Мне божьи люди понавешали люлей»

Ксения Собчак, которая сейчас находится в центре скандала с дракой в Среднеуральском женском монастыре, где саму светскую львицу изрядно помяли, а оператору ее съемочной групп сломали руку, решила снять клип на эту тему.
Результаты творческого порыва Ксения выложила в инстаграм.
Телеведущая в наряде под рубище и веригах нарочито мрачным голосом исполняет песню из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Текст, конечно, переделан — там упомянут и сломанный нос, и конфликт в монастыре, и обвинения в расизме…
В самом начале клипа Ксения вопрошает:
«Что ж за п*** обрушился на Ксюшу?»
И дальше идет перечисление всяческих бед, с ней приключившихся.
Нос сломан и болит, но мне все мало,
Я вновь его сую куда попало.
Но даже в храме, где со свечей течет елей,
Мне божьи люди понавешали люлей.
Подписчики хохочут, оценив самокритичность автора творения.
Правда, и отмечают переизбыток ненормативной лексики и некоторое непопадание в ноты.
«Аааааааа это очень круто!», «действительно зло и честно! и так горько, что даже смешно. Спасибо!», «Это просто бомба!», «Жаль, что мата перебор», «Ксения, вы сделали мой день!»
Как сообщал «Рамблер», фильм Ксении Собчак о Среднеуральском женском монастыре схиигумена Сергия Романова будет посвящен избиениям подростков в обители.