«За рулем были не марсиане, а Ефремов»: адвокат Захаровых

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«За рулем были не марсиане, а Ефремов»: адвокат семьи Захаровых 

Ирина Лебедева и ещё 12 9 минут назад
Владимир Соловьев в своей передаче «СоловьевLIVE» обнародовал результаты экспертизы пьяного ДТП с участием Михаила Ефремова.
Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Эксперты определили, что на водительской подушке безопасности находятся следы ДНК именно Ефремова, что, по их мнению, свидетельствует о том, что он сам вел автомобиль, — рассказывает lenta.ru.
«Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — сказал адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.
То есть все версии о том, что за рулем был другой человек, а Ефремов мог взять его вину на себя, оказались несостоятельными.
Владимир Соловьев не озвучил, как он получил доступ к документам экспертов, сославшись на журналистскую тайну.
Как ранее писал «Рамблер», адвокат актера Пашаев заявил, что родные Захарова рвутся в бой ради признания потерпевшими, потому что ведут борьбу за деньги — компенсацию от Ефремова.
Он признался, что впервые сталкивается с подобным за 20 лет, в течение которых работает адвокатом, а также отметил, что Ефремов пока не знает, что творят родственники Захарова.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Соловьев , Lenta.ru
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