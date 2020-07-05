«За рулем были не марсиане, а Ефремов»: адвокат Захаровых

Эксперты определили, что на водительской подушке безопасности находятся следы ДНК именно Ефремова, что, по их мнению, свидетельствует о том, что он сам вел автомобиль, — рассказывает lenta.ru.

«Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — сказал адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

То есть все версии о том, что за рулем был другой человек, а Ефремов мог взять его вину на себя, оказались несостоятельными.

Владимир Соловьев не озвучил, как он получил доступ к документам экспертов, сославшись на журналистскую тайну.

Как ранее писал «Рамблер», адвокат актера Пашаев заявил, что родные Захарова рвутся в бой ради признания потерпевшими, потому что ведут борьбу за деньги — компенсацию от Ефремова.

Он признался, что впервые сталкивается с подобным за 20 лет, в течение которых работает адвокатом, а также отметил, что Ефремов пока не знает, что творят родственники Захарова.