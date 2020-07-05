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Звезда «Особенностей национальной охоты» зарабатывает выпечкой хачапури 

News.ru и ещё 3 57 минут назад
Известный в РФ актер выживает с продажи хачапури
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Один из главных героев ленты «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало из-за пандемии остался без работы и зарабатывает выпечкой хачапури. Пирожки актёр продаёт на вокзале села Пуумала и так выживает.
Съёмки в кино, постановки в театре и выставки, где планировал участвовать финский актёр, отменены. Но кроме работы в кино Вилле Хаапасало ещё является владельцем ресторанов, где заметил, что особым спросом у посетителей пользуются хачапури, приводит рассказ актёра KP.RU.
Поэтому Хаапасало решил открыть пекарню в селе Пуумала и продавать там грузинскую выпечку. По его словам, бизнес процветает. Ежедневно у пекарни выстраиваются целые очереди финнов. Цена одного пирожка — €12. Но ради заработка актёру приходится рано вставать, самому печь хачапури, отвозить их на торговую точку и продавать. Его самый длинный рабочий день составил 19,5 часов.
В пекарне популярного в России актёра сейчас работают шесть человек. Актёр очень доволен, что занят делом и не жалуется на отсутствие съёмок и жизнь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что финский актёр Вилле Хаапасало узнал о смерти Алексея Булдакова от журналистов. Он в это время был на съёмочной площадке. Хаапасало отметил, что находится в шоке от этой новости и обязательно постарается приехать на прощание.
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Комментарии 18
Шоу-бизнес , Алексей Булдаков , Комсомольская правда
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