Алибасов-младший: «Отца хотели убить»

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Бари Алибасов-младший рассказал о покушении на жизнь отца 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Бари Алибасов-младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение летом своего отца — известного продюсера и создателя группы «На-На». По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. После покушения Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу № 1 имени Алексеева, сообщил NEWS.ru PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.
Сын продюсера в своём обращении отметил, что нашёл отца при смерти 4 июня. После этого он сразу доставил его в больницу. Сначала его направили к доктору Исаеву, клиника которого славится успешной работой с людьми, страдающими от алкогольной зависимости. Именно поэтому Алибасов-младший целый месяц ничего не говорил об исчезновении отца — он не хотел, чтобы в обществе пошли слухи об алкоголизме продюсера. Позднее было проведено исследование в больнице Брюна — главного нарколога Минздрава. Обследование показало, что основателя «На-На» хотели убить.
Сейчас Алибасов находится в лечебнице № 1, более известной как «Кащенко». Сын собирается отвезти ему и всем бригадам больницы подарки.
Я надеюсь, что по факту попытки отравления будет возбуждено уголовное дело и виновные понесут наказание. Отец спасён, мы отстоим недвижимость, которая, скорее всего, была причиной покушения. А всех, кто пытался хотя бы пальцем тронуть моего любимого отца, ждёт очень суровая кара, — заявил Алибасов-младший.
Он отметил, что подозревает в покушении экс-помощника отца Назарова, бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина и Ольгу Шукшину. По словам сына продюсера, он обо всём расскажет позднее.
Как ранее передавал NEWS.ru, пиар-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера накануне дня рождения. 6 июня музыканту исполнилось 73 года, однако отмечать эту дату он стал, по всей видимости, вдали от близких. Всё дело в том, что Алибасов с 4 июня ни разу не выходил на связь. Предположительно, его мог увезти в неизвестном направлении Бари-младший.
Позднее выяснилось, что Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Вадим Горжанкин , Валерий Юрин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , Минздрав РФ
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