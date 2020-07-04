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Сати Казанова рассекретила гонорары артистов «Фабрики» 

Ирина Лебедева 7 минут назад
Сати Казанова рассекретила гонорары артистов «Фабрики»
Фото: РИА Новости
Сати Казанова в инстаграме разместила большой пост о том, как начиналась ее певческая карьера и сколько тогда зарабатывали артисты.
Как оказалось, «Фабрика» дала девушке шанс изменить жизнь, и она его не упустила.
«Я тогда жила на съёмной квартире с сестрёнкой и подругой. За 3 месяца, которые я находилась на проекте, у меня накопилась огромная сумма, которую я должна была заплатить хозяйке за аренду жилья. В полной растерянности и ужасном смущении я подошла к нашему продюсеру Игорю Матвиенко, и он, выслушав мою историю, спокойно предложил мне аванс на нужную сумму в счёт последующего гонорара», — рассказывает артистка.
Как оказалось, это был последний критический момент, когда Сати пришлось занимать на жизнь. Очень скоро девушка стала кормилицей семьи.
«Гастроли Фабрики Звёзд продолжались почти полтора года. Мы получали 100$ за концерт, но концертов было невероятно много — каждый день новые города, новые знакомства, новые впечатления. Впервые в жизни я почувствовала возможность жить, а не выживать. Я помогала родителям, мы рассчитались со всеми долгами и купили сначала один дом, а затем другой, получше».
Единственное что всерьез огорчало тогда Сати — это ее несбывшаяся мечта стать солисткой.
«…все 7,5 лет моего пребывания в группе я время от времени «выдавала королеву», демонстрировала всем свой взрывной характер и напоминала о том, что хочу петь сольно. Девочкам порой приходилось со мной несладко» признается Казанова спустя много лет.
Как ранее писал «Рамблер», Сати Казанова уже несколько лет практикует йогу и помогает начинающим «йогоманам» осваивать азы.
Певица не только демонстрирует практическую часть, но и рассказывает о смысле и пользе всего процесса.
Одно из направлений, которым увлечена Сати, — атма крия йога, адаптированная для современного общества и улучшающая внимательность, концентрацию и работоспособность.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
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Шоу-бизнес , Сати Казанова , Игорь Матвиенко
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