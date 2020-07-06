Прилучный прервал молчание после слухов о романе с Карпович

Актёр Павел Прилучный впервые обратился к пользователям после слухов о романе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович . Он попросил тех, кто распространяет слухи, держать это при себе и не приписывать ему несуществующие истории.

"Никогда не судите предполагая, Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия — моя профессия, для фотосетов есть фотомодели", — сообщил он в своём Instagram.

Актёр отметил, что ему неприятны оскорбления его близких и «прочее злословие». Он посоветовал россиянам меньше тратить время на домыслы и больше заниматься своей жизнью и семьёй.

"Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиям", — заключил актёр.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса из «Папиных дочек» ранее замужем не была. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами отечественного шоу-бизнеса.

Сам актёр до недавнего времени состоял в браке с актрисой Агатой Муцениеце . Они поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись.

На днях Прилучного с детьми в компании с Карпович видели на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия.

Официальной информации, подтверждающей совместный отдых Прилучного и Карпович, пока нет. До этого, в июне 2020 года, пару видели во время прогулки по Москве, писал NEWS.ru.