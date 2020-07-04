1,5 млн рублей обошелся онлайн-выпускной с Ургантом

Уральский федеральный университет (УрФУ) заплатил телеведущему Ивану Урганту 1,5 миллиона рублей за то, что он онлайн из Москвы вел для студентов, которые находились в Екатеринбурге, выпускной.
На видео, опубликованном на сайте радиостанции «Говорит Москва», Ургант обратился к студентам с помощью большого экрана, установленного в холле главного корпуса УрФУ. При этом, за песнями и шутками телеведущего на приличном расстоянии друг от друга наблюдали всего несколько десятков выпускников.
Ургант во время празднования выпускного находился в Москве, а его соведущий — в холле вместе со студентами. Для выпускников звезда телевидения спел песню Александра Розенбаума «Ау», переделанную на новый лад. По данным сайта госзакупок, как пишет «Коммерсант», за онлайн-общение с выпускниками, которое длилась примерно полтора часа, Ургант получил 1,5 миллиона рублей.