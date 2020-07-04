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«Что за глупость?»: адвокат Ефремова отверг версию об эпилепсии 

Ирина Лебедева 25 минут назад
«Что за глупость?»: адвокат Ефремова отверг «эпилепсию»
Фото: РИА Новости
Недавно в СМИ прошла информация о том, что якобы Михаил Ефремов страдает абсансной эпилепсией, из-за приступа которой и произошло смертельное ДТП. И что на этой версии будет базироваться стратегия защиты.
Адвокат актера Эльман Пашаев с негодованием опроверг эти слухи.
Он заявил, что они не соответствуют действительности.
«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? Я не знаю, как это называется», — приводит его слова «360».
Пашаев сказал, что он адвокат, а не шоумен, и на публику не работает. Кроме того, ДТП с погибшим — уголовное дело.
«Как бы себя ни чувствовал, что бы ни было — здесь есть ДТП и есть труп. Все».
Как ранее писал «Рамблер», известный таролог, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал, что артист получит условный срок и столкнется с массовой травлей. И возможно, он захочет уехать из страны.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
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