«Что за глупость?»: адвокат Ефремова отверг «эпилепсию»

Недавно в СМИ прошла информация о том, что якобы Михаил Ефремов страдает абсансной эпилепсией, из-за приступа которой и произошло смертельное ДТП. И что на этой версии будет базироваться стратегия защиты.

Адвокат актера Эльман Пашаев с негодованием опроверг эти слухи.

Он заявил, что они не соответствуют действительности.

«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? Я не знаю, как это называется», — приводит его слова «360».

Пашаев сказал, что он адвокат, а не шоумен, и на публику не работает. Кроме того, ДТП с погибшим — уголовное дело.

«Как бы себя ни чувствовал, что бы ни было — здесь есть ДТП и есть труп. Все».