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Адвокат заявил о новом заболевании у Ефремова 

Майк Габриелян 54 минуты назад
Адвокат заявил о новом заболевании у Ефремова
Фото: РИА Новости
Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова заявил, что его подзащитный имеет необычное заболевание — абсансную эпилепсию. В момент смертельного ДТП у артиста якобы произошел припадок, о котором тот не помнит. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По словам Эльмана Пашаева, это весомая причина невиновности актера. Сейчас эксперты проверяют, есть ли такое заболевание у артиста.
Абсансы — это заболевание головного мозга различной этиологии. При отсутствии адекватного лечения склонно к хроническому течению.
Ранее эту болезнь называли малый эпилептический припадок, или — на французский манер — птималь.
Птималь — кратковременное помрачение. У больного внезапно пропадает сознание, он как бы отсутствует (фр. Absence, абсанс, отсутствие) Через несколько секунд сознание возвращается и человек продолжает дела, которыми был занят до приступа.
Ранее «Рамблер» сообщало новой версии защиты Ефремова. Пашаев заявил, что актёр не помнит момент ДТП, а его показания касаются того, что было после происшествия.
Пашаев подтвердил, что Ефремов находился в машине, однако отвечать на вопрос, был ли актёр за рулем, отказался.
Авария произошла 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель Сергей Захаров скончался из-за потери крови. Артист не пострадал. Суд отправил его под домашний арест до 9 августа.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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