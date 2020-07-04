Адвокат заявил о новом заболевании у Ефремова 

Все новости на карте

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова заявил, что его подзащитный имеет необычное заболевание — абсансную эпилепсию. В момент смертельного ДТП у артиста якобы произошел припадок, о котором тот не помнит. Об этом сообщает телеграм-канал «112»

По словам Эльмана Пашаева, это весомая причина невиновности актера. Сейчас эксперты проверяют, есть ли такое заболевание у артиста.

Абсансы — это заболевание головного мозга различной этиологии. При отсутствии адекватного лечения склонно к хроническому течению.

Ранее эту болезнь называли малый эпилептический припадок, или — на французский манер — птималь.

Птималь — кратковременное помрачение. У больного внезапно пропадает сознание, он как бы отсутствует (фр. Absence, абсанс, отсутствие) Через несколько секунд сознание возвращается и человек продолжает дела, которыми был занят до приступа.

Ранее «Рамблер» сообщал о новой версии защиты Ефремова. Пашаев заявил, что актёр не помнит момент ДТП, а его показания касаются того, что было после происшествия.

Пашаев подтвердил, что Ефремов находился в машине, однако отвечать на вопрос, был ли актёр за рулем, отказался.