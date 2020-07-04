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Элджею отменили запрет выступать на Украине 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
Элджею отменили запрет выступать на Украине
Фото: Instagram
Два года назад, в 2018-м, служба безопасности Украины запретила въезд российскому рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджей, на территорию страны на три года.
Музыкант обжаловал в суде это решение. И вот появилась информация, что оно отменено.
Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ, — сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт суда.
«Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года».
Руководитель адвокатской компании, которая защищала интересы артиста в суде, Евгений Пронин, сообщил в инстаграме, что для того, чтобы внести Элджея в «черный список», СБУ потребовалось 2 дня, а справедливости тот добивался целый год.
«Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины», — отметил Пронин.
Действительно, рэпер было ложно обвинен в том, что выступал с концертами в Крыму. В качестве доказательства СБУ выставила некий видеоролик, не удосужившись проверить что это был концерт, проходивший в совсем другом месте.
Как ранее писал «Рамблер», новая публикация Элджея в Instagram не смогла оставить никого равнодушным.
25-летний хип-хоп исполнитель выложил на своей странице фото с шокирующей подписью «BTS Forbes».
Интриги добавила геопозиция фотографии «Южная Корея».
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Евгений Пронин , СБУ , РИА Новости , Киев
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