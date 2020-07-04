Элджею отменили запрет выступать на Украине 

Два года назад, в 2018-м, служба безопасности Украины запретила въезд российскому рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджей, на территорию страны на три года.

Музыкант обжаловал в суде это решение. И вот появилась информация, что оно отменено.

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ, — сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт суда.

«Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года».

Руководитель адвокатской компании, которая защищала интересы артиста в суде, Евгений Пронин , сообщил в инстаграме, что для того, чтобы внести Элджея в «черный список», СБУ потребовалось 2 дня, а справедливости тот добивался целый год.

«Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины», — отметил Пронин.

Действительно, рэпер было ложно обвинен в том, что выступал с концертами в Крыму. В качестве доказательства СБУ выставила некий видеоролик, не удосужившись проверить что это был концерт, проходивший в совсем другом месте.

Как ранее писал «Рамблер», новая публикация Элджея в Instagram не смогла оставить никого равнодушным.

25-летний хип-хоп исполнитель выложил на своей странице фото с шокирующей подписью «BTS Forbes».