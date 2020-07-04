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«Порочная попытка»: адвокат объяснил «невиновность» Ефремова 

Газета.Ru 2 часа назад
«Порочная попытка»: адвокат о «невиновности» Ефремова
Фото: Газета.Ru
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что актер мог находиться не за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП. В свою очередь юрист Сергей Жорин назвал возможные попытки доказать это «достаточно порочными».
Юрист Сергей Жорин прокомментировал слова адвоката Михаила Ефремова, который 3 июля сообщил, что актер заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. Эксперт, в частности, назвал «достаточно порочной попыткой» потенциальные планы стороны защиты доказать, что Ефремов в момент аварии не находился за рулем.
«Со своей стороны я могу лишь высказать предположение, которое основано на открытых данных в СМИ, интернете. Не буду характеризовать позицию профессиональных защитников, им виднее. Они знают материалы. Но если Ефремов хочет доказать, что он находился не за рулем в момент ДТП, то я думаю, что это достаточно порочная попытка, которая ни к чему не приведет», — цитирует Жорина «Пятый канал».
Он пояснил, что к уголовному делу прикреплено большое количество доказательств, включая записи с камер наружного наблюдения, а также видео, снятые очевидцами на месте трагедии. Вместе с тем адвокат не стал исключать вероятность, что в деле появятся необычные детали, свидетельствующие об обратном.
Кроме того, Жорин выразил мнение, что Ефремов, отрицая вину, мог подразумевать исключительно непричастность к смерти пострадавшего: мол, тот умер не из-за преднамеренных действий актера, а, к примеру, из-за нераскрывшейся подушки безопасности или действий врачей, упустивших время, когда его жизнь еще можно было спасти.
«Я думаю, что такие версии были бы более продуктивны, чем попытки доказать, что за рулем был не Ефремов, при том, что он действительно был за рулем, скорее всего… Если он действительно не был в состоянии, когда ничего не помнит. Но это лично мое мнение, которое основано на общедоступной информации», — заключил эксперт.
Накануне, 3 июля, представитель Ефремова Эльман Пашаев сообщил телеканалу «Москва 24», что его клиент заявил о своей невиновности в аварии, в которой погиб водитель автофургона Сергей Захаров.
«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал он.
Позднее адвокат также подчеркнул, что намерение Ефремова помочь родственникам погибшего не говорит о его виновности. «С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», — заявил он РИА «Новости», добавив, что «преждевременно раскрывать линию защиты».
При этом в эфире телеканала «Россия 1» Пашаев намекнул, что в момент случившегося Ефремов мог находиться не за рулем автомобиля.
«Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. Я как специалист по уголовным делам, если что-то заявил, значит, у меня что-то было конкретное», — отметил адвокат.
По его словам, сотрудники ДПС приехали на место трагедии уже после аварии и никто не знает, что происходило в сам момент столкновения. Вместе с тем Пашаев не стал отрицать, что машина Ефремова действительно попала в аварию и «по ее вине погиб человек».
«Но есть определенные моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определенные факты», — сказал юрист, добавив, что «Ефремов был в машине и до, и после, и в момент ДТП».
Однако отвечать на вопрос о том, был ли Ефремов за рулем в момент аварии, он отказался.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Жорин , ГИБДД , РИА Новости
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