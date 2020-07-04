«Можно и с разбитой мордой очутиться»: Сябитовой досталось

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Главная сваха страны опубликовала инструкцию для женщин, стремящихся выйти замуж. И рекомендовала им встречаться с тремя мужчинами одновременно.

«Пока вы не получили предложения стать парой (его женщиной, с которой он хочет строить серьезные отношения), я рекомендую встречаться с тремя мужчинами одновременно», — написала она в микроблоге.

И объяснила, почему.

«Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения руки и сердца (потеря времени)».

Роза подвела под свои советы и теоретическую базу.

«Мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней».

Фолловеры подобный совет восприняли в штыки.

«Так можно и с разбитой мордой очутиться», «Одного то не найти». «Вы это в шутку написали?»

Как ранее писал «Рамблер», идеальный мужчина — пустое место. Об этом журналистка Роза Сябитова заявила радиостанции «Говорит Москва».