«Можно и с разбитой мордой очутиться»: Сябитовой досталось

Роза Сябитова вновь изумила подписчиков.
Главная сваха страны опубликовала инструкцию для женщин, стремящихся выйти замуж. И рекомендовала им встречаться с тремя мужчинами одновременно.
«Пока вы не получили предложения стать парой (его женщиной, с которой он хочет строить серьезные отношения), я рекомендую встречаться с тремя мужчинами одновременно», — написала она в микроблоге.
И объяснила, почему.
«Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения руки и сердца (потеря времени)».
Роза подвела под свои советы и теоретическую базу.
«Мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней».
Фолловеры подобный совет восприняли в штыки.
«Так можно и с разбитой мордой очутиться», «Одного то не найти». «Вы это в шутку написали?»
Как ранее писал «Рамблер», идеальный мужчина — пустое место. Об этом журналистка Роза Сябитова заявила радиостанции «Говорит Москва».
Телеведущая объяснила это тем, что идеальный человек никуда не стремится, ничего не желает, не совершает ошибок и не исправляет их.