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«Американская дочь» Урганта собралась в Россию 

Ирина Лебедева и ещё 1 1 час назад
«Американская дочь» Урганта собралась в Россию
Фото: Instagram
Обычно в конце лета Иван Ургант с семьей летает в Соединенные Штаты, чтобы навестить родственников.
Но из-за пандемии коронавируса его планы, как и планы многих других людей, были нарушены. А там уже и лето закончится, а с ним — и период отпусков.
Так что падчерица Ивана, 19-летняя Эрика Куталия, которая живет в США, собирается сама приехать в Россию.
Конечно, сделать это она сможет только тогда, когда восстановится авиасообщение между странами, — пишет «Комсомольская правда».
У Урганта прекрасные отношения с Эрикой. Девушка живёт в Америке уже два года, она учится в школе дизайна Parsons на курсе современного искусства и фотографии.
Как ранее писал «Рамблер», в США происходят массовые протесты, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Эрика и ее темнокожий бойфренд Муса не смогли остаться в стороне и присоединились к демонстрации против расизма, которая прошла в Нью-Йорке.
Эрика тут же подверглась жёсткой критике в социальных сетях.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
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Шоу-бизнес , Другое , Иван Ургант , Комсомольская правда , США
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