«Американская дочь» Урганта собралась в Россию 

Но из-за пандемии коронавируса его планы, как и планы многих других людей, были нарушены. А там уже и лето закончится, а с ним — и период отпусков.

Так что падчерица Ивана, 19-летняя Эрика Куталия, которая живет в США, собирается сама приехать в Россию.

Конечно, сделать это она сможет только тогда, когда восстановится авиасообщение между странами, — пишет «Комсомольская правда».

У Урганта прекрасные отношения с Эрикой. Девушка живёт в Америке уже два года, она учится в школе дизайна Parsons на курсе современного искусства и фотографии.

Как ранее писал «Рамблер», в США происходят массовые протесты, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Эрика и ее темнокожий бойфренд Муса не смогли остаться в стороне и присоединились к демонстрации против расизма, которая прошла в Нью-Йорке.