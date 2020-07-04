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Актриса Евгения Лоза попала в ДТП после расставания с мужем 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Евгения Лоза попала в ДТП после расставания с мужем
Фото: globallookpress.com
Очередная неудача случилась с Евгенией Лозой — на этот раз актриса попала в ДТП. Как признаётся звезда фильма «Два цвета страсти» и «Пиковая дама. Обряд» после развода с мужем её преследуют неудачи.
ДТП с артисткой произошло ещё 2 июля, машина актрисы врезалась в грузовик. Евгения Лоза не пострадала, а на корпусе иномарки остались несколько царапин. Фото машины после аварии артистка опубликовала в Instagram.
Ничто не предвещало беды. Это просто не мой год, — подписала снимок героиня картины «Восток-Запад».
Уже на следующий день, несмотря на переживания, Лоза приняла участие в фото сессии. Но последние месяцы были для неё сложными. Сначала актриса рассталась с мужем Антоном Батыревым, а после лишилась работы из-за пандемии коронавируса.
Звезда театра и кино старается не унывать, даже о разводе с мужем-актёром она высказывается позитивно. Она уверена, что дело вовсе не в том, что оба они — актёры, ни при чём и самоизоляция.
Все разводятся. Просто мы люди публичные, поэтому вы видите наши проблемы. Если ваш сосед разведется, никто не будет это обсуждать. А вообще, я считаю, что развод надо праздновать не менее пышно, чем свадьбу. Жизнь на этом не заканчивается, — поясняла поклонникам после расставания с мужем звезда театра и кино.
Евгения делится, что пока ей не удалось вернуться к полноценной работе, так как съёмки многих фильмов всё ещё «заморожены».
Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Алёна Гаврилова переживает тяжёлое время. Недавно её супруг Эмин Агаларов объявил о том, что их союз распался. Для девушки это стало шоком, потому что они воспитывали вместе дочку.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Евгения Лоза , Эмин Агаларов , Антон Батырев
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