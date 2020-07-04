Евгения Лоза попала в ДТП после расставания с мужем

Очередная неудача случилась с Евгенией Лозой — на этот раз актриса попала в ДТП. Как признаётся звезда фильма «Два цвета страсти» и «Пиковая дама. Обряд» после развода с мужем её преследуют неудачи.

ДТП с артисткой произошло ещё 2 июля, машина актрисы врезалась в грузовик. Евгения Лоза не пострадала, а на корпусе иномарки остались несколько царапин. Фото машины после аварии артистка опубликовала в Instagram.

Ничто не предвещало беды. Это просто не мой год, — подписала снимок героиня картины «Восток-Запад».

Уже на следующий день, несмотря на переживания, Лоза приняла участие в фото сессии. Но последние месяцы были для неё сложными. Сначала актриса рассталась с мужем Антоном Батыревым , а после лишилась работы из-за пандемии коронавируса.

Звезда театра и кино старается не унывать, даже о разводе с мужем-актёром она высказывается позитивно. Она уверена, что дело вовсе не в том, что оба они — актёры, ни при чём и самоизоляция.

Все разводятся. Просто мы люди публичные, поэтому вы видите наши проблемы. Если ваш сосед разведется, никто не будет это обсуждать. А вообще, я считаю, что развод надо праздновать не менее пышно, чем свадьбу. Жизнь на этом не заканчивается, — поясняла поклонникам после расставания с мужем звезда театра и кино.

Евгения делится, что пока ей не удалось вернуться к полноценной работе, так как съёмки многих фильмов всё ещё «заморожены».