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Бутман обвинил Авербуха в своем разводе 

Мария Иванова 1 час назад
Бутман обвинил Авербуха в своем разводе
Фото: ТАСС
Саксофонист Игорь Бутман заявил, что одним из факторов, повлиявших на его развод, стало шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на новый выпуск программы «Судьбы человека».
«Мой брак разрушил [фигурист, тренер в «Ледниковом периоде» — прим.ред.] Илья Авербух. Я стал участвовать в шоу. И сразу как-то остыл к жене. Может, это была звездная болезнь», — отметил он.
По словам музыканта, они с бывшей женой Оксаной до сих пор общаются ради ребенка. Бутман добавил, что они прожили вместе 18 лет, в отношениях не все было гладко, в том числе присутствовали разногласия по воспитанию ребенка.
«Где-то не то я сделал, где-то она», — сказал Бутман.
Он добавил, что сейчас Оксана занимается дизайном, а когда они жили вместе, у нее не было возможности посвятить себя любимому делу.
Как сообщал «Рамблер», информация о разводе музыканта появилась в 2013 году. После расторжения брака его бывшая супруга заявила, что у них «никакие отношения».
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Шоу-бизнес , Илья Авербух , Игорь Бутман
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