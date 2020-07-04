МакSим впервые появилась на публике после болезни

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В инстаграме появилось первая после долгого перерыва фотография певицы Максим.

На снимке Максим стоит на теннисном корте рядом со своим тренером; за спиной у девушки — сумка с теннисными ракетками.

В начале весны Марина Абросимова попала в больницу, а затем ее директор Маргарита Соколова объявила о том, что звезда прерывает концертную деятельность на неопределенный срок.

Исчезновение Максим связывали с ее проблемами со здоровьем после аварии.

ДТП произошло весной 2019 года, когда певица ехала в аэропорт. Максим собиралась в Москву на съёмки клипа «Абонент недоступен». Артистка тогда попала в больницу.

Подписчики радуются.

«Ооо, наша Мариночка вернулась!», «А Максим выйдет на сцену? Максим будет выступать? Скорейшего выздоровления и с новыми силами выходи на сцену».

Как ранее писал «Рамблер», поклонники артистки искренне надеются, что черная полоса в жизни Максим закончилась, и она в ближайшее время вернется на сцену.