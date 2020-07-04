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«Мариночка вернулась!» В сети появилось новое фото Максим 

Ирина Лебедева и ещё 5 18 минут назад
МакSим впервые появилась на публике после болезни
Фото: ТАСС
В инстаграме появилось первая после долгого перерыва фотография певицы Максим.
На снимке Максим стоит на теннисном корте рядом со своим тренером; за спиной у девушки — сумка с теннисными ракетками.
В начале весны Марина Абросимова попала в больницу, а затем ее директор Маргарита Соколова объявила о том, что звезда прерывает концертную деятельность на неопределенный срок.
Исчезновение Максим связывали с ее проблемами со здоровьем после аварии.
ДТП произошло весной 2019 года, когда певица ехала в аэропорт. Максим собиралась в Москву на съёмки клипа «Абонент недоступен». Артистка тогда попала в больницу.
Подписчики радуются.
«Ооо, наша Мариночка вернулась!», «А Максим выйдет на сцену? Максим будет выступать? Скорейшего выздоровления и с новыми силами выходи на сцену».
Как ранее писал «Рамблер», поклонники артистки искренне надеются, что черная полоса в жизни Максим закончилась, и она в ближайшее время вернется на сцену.
Как сообщил директор певицы, после завершения эпидемии коронавируса Максим поедет на студию, где начнет работу над новыми песнями, а затем отправится в гастрольный тур.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
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Шоу-бизнес , Маргарита Соколова
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