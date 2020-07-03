«Было страшно»: экс-жена Проскурина о проблеме актера

По словам бывшей жены Виктора Проскурина, актрисы Татьяны Дербеневой , актер страдал от алкогольной зависимости. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят»

«Рамблер» писал, что Виктор Проскурин , известный зрителю по фильмам «Однажды 20 лет спустя», «Пиковая дама», «Офицеры», «12 стульев», «ТАСС уполномочен заявить…», скончался 30 июня в возрасте 68 лет от приступа на фоне хронической обструктивной болезни легких.

По словам Татьяны Дербеневой, алкогольная зависимость была частью жизни Проскурина.

«Мы с Мариной Влади познакомились в Склифосовского (НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. — Прим. ред.). Мы с ней обе сидели ночью в платочках и ждали… Сначала Володю Высоцкого откачали, потом Витю взялись откачивать. А на утро он должен был быть в форме на репетиции…Я это запомнила, очень было страшно», — рассказала она.

Актриса также подчеркнула, что Проскурин был «редкого дарования актер» и выразила надежду, что его запомнят как талантливого артиста.