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«Было страшно»: экс-жена Проскурина о главной проблеме актера 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Было страшно»: экс-жена Проскурина о проблеме актера
Фото: РИА Новости
По словам бывшей жены Виктора Проскурина, актрисы Татьяны Дербеневой, актер страдал от алкогольной зависимости. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят».
«Рамблер» писал, что Виктор Проскурин, известный зрителю по фильмам «Однажды 20 лет спустя», «Пиковая дама», «Офицеры», «12 стульев», «ТАСС уполномочен заявить…», скончался 30 июня в возрасте 68 лет от приступа на фоне хронической обструктивной болезни легких.
По словам Татьяны Дербеневой, алкогольная зависимость была частью жизни Проскурина.
«Мы с Мариной Влади познакомились в Склифосовского (НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. — Прим. ред.). Мы с ней обе сидели ночью в платочках и ждали… Сначала Володю Высоцкого откачали, потом Витю взялись откачивать. А на утро он должен был быть в форме на репетиции…Я это запомнила, очень было страшно», — рассказала она.
Актриса также подчеркнула, что Проскурин был «редкого дарования актер» и выразила надежду, что его запомнят как талантливого артиста.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Проскурин , Марина Влади , Татьяна Дербенева , ИТАР-ТАСС
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