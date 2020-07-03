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«Я пользовался стимуляторами»: Никита Ефремов сделал признание 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Пользовался стимуляторами»: сын Ефремова сделал признание
Фото: РИА Новости
Актер, сын Михаила Ефремова Никита Ефремов рассказал, как на него повлияло устроенное отцом ДТП, и признался, что раньше тоже пользовался «стимуляторами». Об этом пишут «Известия».
Ефремову задали вопрос, действительно ли артистам для творчества нужны дополнительные стимуляторы в виде наркотиков или алкоголя. Актер отметил, что не может говорить за всех артистов, но рассказал собственную историю.
«У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот», — подчеркнул он.
Ефремов отметил, что уже долгое время ведет здоровый образ жизни, благодаря чему ему открылись «удивительные возможности и перспективы».
Авария, которую устроил отец, отразилась на Ефремове-младшем.
«Эта трагедия вызвала во мне много сильных чувств и эмоций. Хочу еще раз выразить свои соболезнования семье Сергея Захарова. Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию», — отметил он.
Также актер рассказал, что посещает психолога. По его мнению, артистам необходимо отстраняться и отдыхать от своей «шизоидной» профессии.
Как писал «Рамблер», Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Никита Ефремов , газета "Известия"
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