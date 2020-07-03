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Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
3 мужчины сразу: Сябитова дала совет россиянкам
Фото: globallookpress.com
Телеведущая и «сваха» Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, пока избранник не заявил о серьезных намерениях.
«Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения руки и сердца (потеря времени), если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из ни лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество», — написала свой совет Сябитова в соцсети Instagram.
Также она отметила, что «мужчины не тянутся к одиноким женщинам, но стремятся стать первыми „в очереди“ к ним.
Ранее ведущая передачи „Давай поженимся“ заявила, что желание российских женщин выйти замуж „за богатого“ стало масштабной проблемой.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова
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