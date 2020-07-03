Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Басков сбросил 15 килограммов и раскрыл секрет похудения 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
НА 15 килограммов похудел Басков
Фото: РИА Новости
Певец Николай Басков за период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, сбросил около 15 килограммов и раскрыл свой секрет похудения. Он поделился им с «Комсомольской правдой».
Артист рассказал, что всегда боролся с лишним весом, но это было крайне сложно из-за любви поесть и всеобщего желания подкормить певца на мероприятиях.
«Николай, вот вам тортик, вот вам мороженое. Устоять, честно говоря, сложно», — поделился Басков и отметил, что после начала самоизоляции решил «уделить время себе».
Исполнитель рассказал, что сел на диету, совмещая ее со спортом, а также принимал комплекс витаминов, нужных его организму.
«Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днем съесть одно мороженое», — признался певец.
По словам Баскова, роль в похудении сыграло и то, что он равнодушен к алкоголю. Артист также опроверг ходившие слухи о том, что тот сбросил вес при помощи медикаментов.
«Чего только не написали про мою диету, мол, Николай Басков делал какие-то уколы, пил таблетки, уехал в клинику какую-то. Кто-то, видимо, решил хайпануть на теме моего похудения, потому как я ничего не колю, у меня, как видите, есть морщины. Но я не хочу повторять печальный опыт коллег, которые рано начали себя корректировать», — сказал певец, заметив, что он в самом расцвете сил.
Ранее, в июне, Николай Басков показал результаты своего похудения, опубликовав в Instagram-аккаунте фото до и после, и удивил россиян. Он сопроводил выложенные снимки подписью «меня теперь тоже не узнают». Поклонники певца порадовались его результатам работы над телом и восхитились силой воли.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Последние новости
Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции Умер Абдулманап Нурмагомедов Умер Абдулманап Нурмагомедов
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Николай Басков , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину
«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение