НА 15 килограммов похудел Басков

Певец Николай Басков за период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, сбросил около 15 килограммов и раскрыл свой секрет похудения. Он поделился им с «Комсомольской правдой».

Артист рассказал, что всегда боролся с лишним весом, но это было крайне сложно из-за любви поесть и всеобщего желания подкормить певца на мероприятиях.

«Николай, вот вам тортик, вот вам мороженое. Устоять, честно говоря, сложно», — поделился Басков и отметил, что после начала самоизоляции решил «уделить время себе».

Исполнитель рассказал, что сел на диету, совмещая ее со спортом, а также принимал комплекс витаминов, нужных его организму.

«Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днем съесть одно мороженое», — признался певец.

По словам Баскова, роль в похудении сыграло и то, что он равнодушен к алкоголю. Артист также опроверг ходившие слухи о том, что тот сбросил вес при помощи медикаментов.

«Чего только не написали про мою диету, мол, Николай Басков делал какие-то уколы, пил таблетки, уехал в клинику какую-то. Кто-то, видимо, решил хайпануть на теме моего похудения, потому как я ничего не колю, у меня, как видите, есть морщины. Но я не хочу повторять печальный опыт коллег, которые рано начали себя корректировать», — сказал певец, заметив, что он в самом расцвете сил.

Ранее, в июне, Николай Басков показал результаты своего похудения, опубликовав в Instagram-аккаунте фото до и после, и удивил россиян. Он сопроводил выложенные снимки подписью «меня теперь тоже не узнают». Поклонники певца порадовались его результатам работы над телом и восхитились силой воли.