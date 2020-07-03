«Ненормальный старт»: Шнуров об амбициях в политике

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не хочет быть депутатом Государственной думы . По его словам, политическая карьера в настоящий момент отодвинута на второй план.

Артист активно занят делами телеканала RTVi, на котором он занял должность генерального продюсера, передаёт BBC. Он рассказал, что отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга , хотя ему предлагали.

Я посчитал, что это ненормальный старт. Само по себе — довыборы, летом, в дачный сезон, я бы сам на них не пошёл, — подчеркнул он.

Шоумен отметил, что в стране политика считается как «сугубо зашкварная тема». Также он опроверг информацию о том, что предлагал Кремлю вступить в «Единую Россию» . По его мнению, ЕР стала бы обузой для него из-за личной популярности и узнаваемости.

Да половина СМИ уже пишут, что я депутат, я еще ничего не сделал, а уже у них в сознании стал депутатом. Хорошо, что не президентом, — добавил он.

Стать генпродюсером телеканала музыканту предложил владелец телекомпании Микаэл Исраелян. Он заявил, что «Сергей давно известен как в России, так и за рубежом». Он к тому же отлично понимает менталитет русскоязычного населения, живущего за границей.

Телеканала собирается усилить позиции в Европе, Грузии, Армении. Эксперты отмечают, что RTVI отличается высокой динамикой развития.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шнуров рассказал, что долгое время работает с собирательным образом русского общества и темой мировоззрения россиян. Связь между русскоговорящими людьми и носителями русской культуры он старался сохранить и в своём творчестве.