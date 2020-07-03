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Шнуров рассказал о своих амбициях в политике 

News.ru 5 часов назад
«Ненормальный старт»: Шнуров об амбициях в политике
Фото: shnurovs/instagram.com
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не хочет быть депутатом Государственной думы. По его словам, политическая карьера в настоящий момент отодвинута на второй план.
Артист активно занят делами телеканала RTVi, на котором он занял должность генерального продюсера, передаёт BBC. Он рассказал, что отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя ему предлагали.
Я посчитал, что это ненормальный старт. Само по себе — довыборы, летом, в дачный сезон, я бы сам на них не пошёл, — подчеркнул он.
Шоумен отметил, что в стране политика считается как «сугубо зашкварная тема». Также он опроверг информацию о том, что предлагал Кремлю вступить в «Единую Россию». По его мнению, ЕР стала бы обузой для него из-за личной популярности и узнаваемости.
Да половина СМИ уже пишут, что я депутат, я еще ничего не сделал, а уже у них в сознании стал депутатом. Хорошо, что не президентом, — добавил он.
Стать генпродюсером телеканала музыканту предложил владелец телекомпании Микаэл Исраелян. Он заявил, что «Сергей давно известен как в России, так и за рубежом». Он к тому же отлично понимает менталитет русскоязычного населения, живущего за границей.
Телеканала собирается усилить позиции в Европе, Грузии, Армении. Эксперты отмечают, что RTVI отличается высокой динамикой развития.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Шнуров рассказал, что долгое время работает с собирательным образом русского общества и темой мировоззрения россиян. Связь между русскоговорящими людьми и носителями русской культуры он старался сохранить и в своём творчестве.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Единая Россия , Госдума , Санкт-Петербург
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