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Собчак объяснила, почему Ефремов не признал вину в ДТП 

News.ru 3 часа назад
Собчак: «Ефремова нет за рулём в момент аварии»
Фото: News.ru
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление адвоката об отказе актёра Михаила Ефремова признать свою вину в ДТП. По мнению журналистки, стороне обвинения придётся серьёзно постараться, чтобы доказать, что за рулём в тот вечер был именно артист.
Как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулём в момент аварии. А только после и до, — написала она в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Собчак подчеркнула, что тактику адвоката Ефремова она комментировать не будет, и отметила, что он, как специалист, давно вызывал у неё вопросы.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.
Позже экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актёр отказался признать вину в ДТП. По его словам, прежние намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина», писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Собчак
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