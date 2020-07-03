В машине Ефремова нашли следы постороннего человека 

В машине Михаила Ефремова обнаружили следы постороннего человека, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на близкие к следствию источники.
По данным источника, в салоне автомобиля найдены «бычки» с гашишем. Экспертиза показала, что наркотическое вещество употреблял не Ефремов. Издание указывает, что в крови Ефремова был обнаружен только кокаин. Ранее в СМИ были опубликованы результаты медицинского освидетельствования актера, из которых следовало, что в его крови были найдены и кокаин, и каннабиноиды.
На допросе актер отказался рассказать, где употреблял наркотики, сказал, что не помнит событий того дня, когда произошло ДТП.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.