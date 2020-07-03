В машине Ефремова нашли следы постороннего человека 

По данным источника, в салоне автомобиля найдены «бычки» с гашишем. Экспертиза показала, что наркотическое вещество употреблял не Ефремов. Издание указывает, что в крови Ефремова был обнаружен только кокаин. Ранее в СМИ были опубликованы результаты медицинского освидетельствования актера, из которых следовало, что в его крови были найдены и кокаин, и каннабиноиды.

На допросе актер отказался рассказать, где употреблял наркотики, сказал, что не помнит событий того дня, когда произошло ДТП.