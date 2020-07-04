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Пригожину посоветовали попросить помощи у британцев 

Ирина Лебедева и ещё 1 18 минут назад
Пригожину посоветовали попросить помощи у британцев
Фото: Instagram
Громкая история с высказываниями Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» представителей российского шоу-бизнеса, вызвавшая скандальный резонанс, получила продолжение.
Похоже, что с мыслью о недостаточной поддержке государством артистов продюсеру расстаться трудно.
В инстаграме Пригожин привел в пример британских музыкантов, которые обратились к правительству страны с просьбой о выделении помощи.
Среди них, по словам Пригожина, такие звезды мирового масштаба, как Эрик Клэптон и Пол Маккартни. А в общей сложности подписей под петицией более 1500.
«Вот те, у которых есть чему поучиться, и они далеко не бедные люди. Великие и обеспеченные. Пол Маккартни и Эрик Клэптон поставили свои подписи под обращением к министру культуры Великобритании Оливеру Доудену, в котором они просят спасти британскую концертную индустрию, несущую огромные убытки в связи с пандемией коронавируса», — написал продюсер в микроблоге.
Это заявление прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Он предложил Пригожину перебраться в Великобританию и добиться мирового признания, а там, глядишь, и помогут материально.
«Иосиф, если Британия для нас пример в этом вопросе, не могли бы и вы делать музыку как в Британии? И там выступать? И вам поможет британское правительство!», — заметил Губерниев.
Его поддержал Эммануил Виторган.
«Дим, не в защиту, вопрос не к Валерии, не самая плохая, певица, мягко говоря… Ко многим другим нашим певцам нашего шоу-бизнеса вопрос по существу, остроумно.. !»
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин назвал российский шоу-бизнес «лицемерным сообществом».
Иосиф Пригожин отметил, что пообщался с теми, кто его осуждал за высказывание о бедственном положении артистов, в частности с Юрием Куклачевым и Иваном Охлобыстиным, однако они уверяли, что «журналисты все переврали».
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Охлобыстин , Эрик Клэптон , Юрий Куклачев , Дмитрий Губерниев , Пол Маккартни , Иосиф Пригожин , Эммануил Виторган
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