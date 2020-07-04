Пригожину посоветовали попросить помощи у британцев 

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Громкая история с высказываниями Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» представителей российского шоу-бизнеса, вызвавшая скандальный резонанс, получила продолжение.

Похоже, что с мыслью о недостаточной поддержке государством артистов продюсеру расстаться трудно.

В инстаграме Пригожин привел в пример британских музыкантов, которые обратились к правительству страны с просьбой о выделении помощи.

Среди них, по словам Пригожина, такие звезды мирового масштаба, как Эрик Клэптон Пол Маккартни . А в общей сложности подписей под петицией более 1500.

«Вот те, у которых есть чему поучиться, и они далеко не бедные люди. Великие и обеспеченные. Пол Маккартни и Эрик Клэптон поставили свои подписи под обращением к министру культуры Великобритании Оливеру Доудену, в котором они просят спасти британскую концертную индустрию, несущую огромные убытки в связи с пандемией коронавируса», — написал продюсер в микроблоге.

Это заявление прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Он предложил Пригожину перебраться в Великобританию и добиться мирового признания, а там, глядишь, и помогут материально.

«Иосиф, если Британия для нас пример в этом вопросе, не могли бы и вы делать музыку как в Британии? И там выступать? И вам поможет британское правительство!», — заметил Губерниев.

«Дим, не в защиту, вопрос не к Валерии, не самая плохая, певица, мягко говоря… Ко многим другим нашим певцам нашего шоу-бизнеса вопрос по существу, остроумно.. !»