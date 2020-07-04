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«Я — юрист»: Разин оспорит решение суда по Шатунову 

Ирина Лебедева и ещё 11 1 час назад
«Не имеют права»: Разин о решении суда по иску Шатунова
Фото: Instagram
Продолжается конфликт между продюсером Андреем Разиным и певцом Юрием Шатуновым, перешедший уже в юридическую плоскость.
Речь идет об авторских правах на исполнение песен.
Арбитражный суд Москвы в пятницу признал незаконным лицензионный договор от 2016 года, по которому индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений группы компании "Честная музыка".
Представитель ООО "Честная музыка" настаивает, что сам Филатов получил эти права от Разина.
Разин не удовлетворен этим решением и считает, что его права нарушены.
Суд якобы не оповестил его о привлечении к процессу, а судья, которая вынесла решение, "не видела в глаза" ни его, ни правообладателя.
Продюсер сообщил, что обжалует решение и сказал, что уверен, что вышестоящая инстанция восстановит справедливость.
«Я — юрист. Больше шести решений судов вынесено в защиту моих абсолютных авторских прав на все произведения группы «Ласковый май». Победа будет за нами. Не существует ни одного артиста в мире, который бы так защитил свои права, как защитил юрист, полковник юстиции, Андрей Александрович Разин», — написал продюсер в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», неожиданную версию причины неуступчивости родственников погибшего в ДТП, устроенном нетрезвым Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова, выдвинул Андрей Разин.
Он считает что тут в дело замешана политика, и враги актера заплатили семье Захарова.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии 16
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Михаил Ефремов , Руслан Филатов , Сергей Захаров , Андрей Разин , Москва
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