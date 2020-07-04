«Не имеют права»: Разин о решении суда по иску Шатунова

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Речь идет об авторских правах на исполнение песен.

Арбитражный суд Москвы в пятницу признал незаконным лицензионный договор от 2016 года, по которому индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений группы компании "Честная музыка".

Представитель ООО "Честная музыка" настаивает, что сам Филатов получил эти права от Разина.

Разин не удовлетворен этим решением и считает, что его права нарушены.

Суд якобы не оповестил его о привлечении к процессу, а судья, которая вынесла решение, "не видела в глаза" ни его, ни правообладателя.

Продюсер сообщил, что обжалует решение и сказал, что уверен, что вышестоящая инстанция восстановит справедливость.

«Я — юрист. Больше шести решений судов вынесено в защиту моих абсолютных авторских прав на все произведения группы «Ласковый май». Победа будет за нами. Не существует ни одного артиста в мире, который бы так защитил свои права, как защитил юрист, полковник юстиции, Андрей Александрович Разин», — написал продюсер в микроблоге.