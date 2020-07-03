Суд решил спор Шатунова о песнях «Ласкового мая»

Арбитражный суд Москвы признал незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещала бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову исполнять песни группы. Иск об оспаривании документа был подан самим певцом.

По условиям соглашения от 1 апреля 2016 года исключительные права на использование музыкальных произведений «Честной музыке» передал предприниматель Руслан Филатов . Впоследствии компания направила Шатунову претензию, в которой заявила, что тот не имеет права исполнять ряд песен «Ласкового мая».

Как пояснил представитель певца в суде, свою позицию «Честная музыка» обосновала тем, что является обладателем прав на музыку, текст и на фонограмму. При этом компания ссылалась на договор с Филатовым, передаёт РИА Новости. Однако, по словам представителя истца, на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на своё исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм не подписывал.

В довершение ко всему, подчеркнул юрист, в принципе не вполне понятны причины, на который Филатов считает себя обладателем прав на песни «Ласкового мая».

Представитель «Честной музыки» в предыдущих заседаниях суда утверждал, что Филатов при заключении лицензионного договора гарантировал, что является единственным обладателем прав, что подтверждалось договором с продюсером Андреем Разиным и судебными актами, в которых были перечислены произведения, принадлежащие Разину по договору с автором Сергеем Кузнецовым

На заседание суда 3 июля представители «Честной музыки» и Разина, который был привлечён к спору в качестве третьего лица, не явились. Письменное ходатайство живущего в Сочи Филатова, который просил отложить слушания из-за болезни, суд отклонил.

«Ласковый май» — популярная советская и российская музыкальная группа. Коллектив был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего воспитанника заведения Юрия Шатунова. Всесоюзная популярность и коммерческий успех пришел к группе после того, как её заметил продюсер Андрей Разин, работавший в ту пору администратором группы «Мираж».

Как ранее писал NEWS.ru, Разин считает, что Шатунов никогда не владел правами на музыку и тексты. Он предложил певцу заключить договор с нынешним правообладателем — компанией «Честная музыка».